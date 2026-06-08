Stromversorgung: Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht

Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht

3 Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Foto: Christoph Schmidt/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Nach dem Brand im Umspannwerk bleibt unklar, wann alle Haushalte wieder Strom haben. Auch der Grund für das Feuer ist den Ermittlern noch ein Rätsel. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.







Link kopiert



Reutlingen - Nach einem Brand in einem Umspannwerk ist der Strom in der Region Reutlingen in Tausenden von Haushalten ausgefallen. Der Netzbetreiber spricht von Hinweisen auf eine Brandstiftung. Waren tatsächlich Saboteure am Werk? Und wie lange dauern die Einschränkungen noch? Vieles bleibt bislang unklar.