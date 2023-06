Stromversorgung in VS

Alle wollen Photovoltaik-Anlagen bauen, auch in Villingen-Schwenningen. Doch ist das Leitungsnetz überhaupt ausreichend dafür? Jetzt zeigt sich: Mancher Plan könnte durchkreuzt werden.









Sie sprießen auf den Dächern in VS und den kleinen Stadtbezirken wie Pilze: PV-Anlagen sind der Trend des Jahres in den Wohngebieten. Jeder möchte autark sein, keiner will den rasant gestiegenen Strompreisen der Versorger auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein.