Stromversorgung im Datencheck: Deutschland steuert auf ein Stromrekordjahr zu

1 Mehr als die Hälfte des nach Deutschland importierten Stroms kam von Erneuerbaren Energien – weniger als ein Viertel aus Atomkraftwerken. Foto: imago/Andreas Franke

Erneuerbare erzeugen so viel Strom wie nie. Zugleich wird Deutschland nach Jahren zum ersten Mal wieder Netto-Stromimportland. Daten für 2023 zeichnen ein genaues Bild unserer Stromversorgung.









2023 ist noch nicht ganz vorbei – doch schon jetzt bahnt sich ein Stromrekordjahr an. In den vergangenen Monaten haben Windräder und Solaranlagen in Deutschland so viel erneuerbaren Strom erzeugt wie nie. Rund 56 Prozent des Stroms, der hierzulande verbraucht wurde, kam im laufenden Jahr bislang von heimischen Erneuerbaren – damit dürfte 2023 einen neuen Rekord aufstellen.