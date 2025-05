Die Verwaltung hat sich Gedanken darüber gemacht, wie regenerative Energien genutzt werden können, wie sich der CO2-Ausstoß reduzieren und wie sich das alles umsetzen lässt.

Das dazu beauftragte Unternehmen Autensys GmbH stellte dem Technischen Ausschuss das Ergebnis vor, der es zur Kenntnis nahm. Ebenso die Möglichkeiten er Umsetzung und Finanzierung.

Zu der Erhebung des Solarpotenzial wurden insgesamt die Dächer von 44 Liegenschaften analysiert und in vier Kategorien aufgeteilt. Zum Ergebnis kam, dass sich 14 Gebäude, sie kamen in die Kategorie eins, für die Installation mit PV-Anlagen eignen. Dazu würden gehören die Realschule am Salinensee, die Osterberghalle in Öfingen, die Grund- und Realschule, die evangelische Kindertagesstätte am Salinensee, in Hochemmingen das Rathaus, der Kindergarten und das Feuerwehrgerätehaus, informierte Anton Mündel, Mitarbeiter der Firma Autensys GmbH.

In die Kategorie zwei wurde das Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt und der Bauhof eingestuft. Zudem noch weitere Gebäude in den Ortsteilen. Beurteilt wurden dabei die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftlichkeit.

Verschiedene Kriterien

Unter die Lupe genommen wurde die Dachausrichtung, deren Neigung, Stromverbrauch und die Verschattung. Zudem wurden Denkmalschutz und die Nutzung der Gebäude begutachtet.

Wie lange im Durchschnitt die Amortisationszeit beträgt, konnte der Fachmann auch mitteilen. Nicht länger als 15 Jahre für die Gebäude der Kategorie eins mit den Investitionskosten und dem Einsparen von CO2. Für die gesamten 14 Projekte in den Kategorien eins und zwei müssten rund 741 000 Euro aufgebracht werden. Gegengerechnet werden die Amortisationszeit, die Vergütung durch die Einspeisung und den Strom, der selbst genutzt werden kann. Diese Rechnung, so war sich der Experte sicher, würde aufgehen.

Crowdfunding eine Möglichkeit

Was sich nun tatsächlich umsetzen ließe, müsse im Hinblick auf die derzeitige Finanzlage der Stadt geklärt werden. In Frage kämen verschiedene Möglichkeiten, die beleuchtet wurden. Ins Gespräch kam als Möglichkeit Crowdfunding, bei dem eine größere Anzahl von Personen das Projekt finanziell unterstützt.

Als weitere Möglichkeit käme die Verpachtung der städtischen Dachflächen an die Bürger-Energie Bad Dürrheim (BEG) in Frage, in deren Eigentum die Photovoltaikanlagen kämen. Das würde für die Stadt bedeuten, dass sie den Strom künftig von der BEG abkaufen müsste.

Zusammenarbeit mit Bank

Als nächste Möglichkeit würde sich mit Crowdfunding eine Zusammenarbeit mit „Blckvrst“ anbieten, einer Tochtergesellschaft der Volksbank Lahr. Hierbei hätten Privatpersonen die Gelegenheit, sich finanziell mit einer Rendite von bis zu vier Prozent zu beteiligen. Voraussetzung sei, dass die Stadt eine eigene Tochter-GmbH unter der Geschäftsführung von Bürgermeister Jonathan Berggötz gründet. Dieses Modell würde eine Umsetzung ohne Investitionskosten mit sich bringen, denn damit wäre die Stadt die alleinige Eigentümerin der Photovoltaikanlagen.

Für das gesamte Projekt mit Organisation, Abwicklung der Finanzen und Auszahlung der Renditen wäre „Blckverst“ als Ansprechpartner zuständig. Die Kosten für die Installation bis hin zur Inbetriebnahme seien in der Gesamtsumme von 741 000 Euro enthalten. Die Stadt müsse zuvor die Kosten für ein Stundenhonorar und für die Ausarbeitung übernehmen, dies würde sich alles in einem überschaubaren Rahmen bewegen.