Stromverbrauch explodiert: Asylbewerber in Schonach tragen Mehrkosten künftig selbst

Die Gemeinde Schonach reagiert auf stark gestiegene Stromverbräuche in Flüchtlingsunterkünften. Künftig erhalten die Bewohner eine Pauschale und tragen Mehrkosten selbst.
Ende September 2025 beschloss der Gemeinderat erstmals eine Satzung zur Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Damit wurde die Unterbringung von Asylbewerbern aus dem privatrechtlichen Mietverhältnis auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage gestellt, was die Beitreibung von Mieten für die Verwaltung vereinfacht.