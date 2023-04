12 Der Bagger blieb mit seinem Auslieger an der Oberleitung hängen - in der Folge wurden durch einen Stromüberschlag drei Menschen verletzt. Foto: Marc Eich

Schwerer Zwischenfall auf der Strecke der Schwarzwaldbahn: Bei nächtlichen Arbeiten kam es zu einem Stromunfall, bei dem zwei Bauarbeiter schwerste Verletzungen erlitten, ein weiterer wurde leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Arbeitsunfall auf der Bahnstrecke zwischen Triberg und Hornberg hat in der Nacht auf Montag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. Schauplatz war dabei ein abgelegener Bahnübergang in Oberhippensbach im Hornberger Ortsteil Niederwasser.

Ersten Angaben der Polizei zufolge, waren Bauarbeiter auf der Bahnstrecke beschäftigt. Dabei kam auch ein Bagger zum Einsatz. Gegen Mitternacht geriet der Ausleger des Baggers aus bislang unbekannten Gründen in die Oberleitung – in der Folge kam es offenbar zu einem Stromüberschlag.

Hierbei wurden laut Polizei drei Bauarbeiter verletzt. Zwei davon erlitten schwerste Verletzungen, wobei ein Mensch offenbar in Lebensgefahr schwebt. Der dritte Betroffen kam mit leichteren Verletzungen davon. In der Folge war eine Vielzahl von Rettungskräften an die Einsatzstelle gerufen worden. So eilte die Feuerwehr Hornberg mit zahlreichen Kräften und mehreren Fahrzeugen zum Unglücksort, darüber hinaus der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notärzten, die Bundes- sowie Landespolizei mitsamt der Kriminalpolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Auch die Rega aus der Schweiz vor Ort

Darüber hinaus beorderte die Integriert Leitstelle zwei Rettungshubschrauber zur Baustelle. Aus Villingen-Schwenningen war Christoph 11 zur Stelle. Dieser brachte einen der Schwerverletzten in das Klinikum nach Offenburg. Aus Basel war von der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega ein weiterer Heli gerufen worden. Auch dieser wurde zum Transport eines Schwerverletzten genutzt – der Flug ging von der Einsatzstelle zur Spezialklinik nach Tübingen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg hat den Fall aus der Zuständigkeit der Bundespolizei übernommen und untersucht nun, wie es zu dem schweren Unglück kommen konnte. Inwiefern der Zwischenfall Auswirkungen auf den Verkehr der Schwarzwaldbahn hat, stand vor Ort noch nicht fest.

Auf der Strecke zwischen Offenburg und Villingen kommt es derzeit schon zwischen Triberg und Villingen zu Behinderungen. Der Abschnitt ist wegen Gleiserneuerungen gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.