Stromtrasse bei Steinen: Hüsinger befürchten neue Verwüstung

Zur Verstärkung des Netzes und zur Sicherung der Stromversorgung erneuert die TransnetBW derzeit ihre Anlagen von Rippolingen bis nach Istein. Dieser Ersatzneubau entlang der bestehenden Strecke betrifft auch die Gemeinde Steinen. Über eine Distanz von etwa drei Kilometern verläuft die Leitungsanlage mit neun Masten zwischen Maulburg und Schopfheim über die Gemarkung – zumeist über Land.

Konkret betroffen von dieser Maßnahme ist der Ortsteil Hüsingen. Das jedoch weit mehr als ursprünglich gedacht, wie kürzlich bei der Sitzung des Ortschaftsrats mit Schrecken festgestellt wurde. Nachdem bereits der Bau einer Gaspipeline den Sportplatz im Ortsteil stark in Mitleidenschaft gezogen hatte und zahlreiche Verhandlungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands mit der Open Grid Europe (OGE) geführt werden mussten, könnte sich dieses Szenario nun im Zuge der Erneuerung des Stromnetzes wiederholen. Auf diese Gefahr wies Ortsvorsteher Jürgen Schäfer am Dienstag in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses hin.

Gemeinde will Sportplatz unangetastet sehen

Und so kam es, dass aus der geplanten Kenntnisnahme des Bauvorhabens, das bereits Ende September in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung anhand einer Präsentation ausführlich vorgestellt worden war, ein Beschluss wurde, der auch Bedingungen stellt. Der Sportplatz und das benachbarte Freizeitheim sollen diesmal unangetastet bleiben.

„Der Plan war nicht einfach zu lesen“, berichtete Schäfer aus besagter Ortschaftsratssitzung. Doch bei genauem Hinsehen sei deutlich geworden, dass der Sportplatz beim Austausch des Strommasts wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen werde, erklärte er im Namen des besorgten Hüsinger Sport- und Freizeitvereins. Dies wäre ein herber Rückschlag, „gerade jetzt, wo der Platz endlich neu gemacht werden soll“, betonte er.

Almut Steyer (SPD) sah in dieser Entwicklung einen Beweis dafür, wie wichtig Ortschaftsräte sind, da sie über die nötigen Ortskenntnisse verfügten, um so etwas überhaupt festzustellen. Rainer Eiche (SPD) sprach sich ebenfalls dafür aus, die Bedenken der Hüsinger ernst zu nehmen. „Der Sportplatz sollte nicht noch einmal umgegraben werden.“

Stellungnahme um drei Forderungen ergänzt

Schäfer will nun erreichen, dass der fragliche Bereich für die Arbeiten so weit verlegt oder die Fläche derart begrenzt wird, dass eine erneute Verwüstung des Sportplatzes vermieden werden kann. Kritik wurde zudem daran geäußert, dass es keine genauen Angaben zur Höhe der neuen Masten gibt. Der Ortsvorsteher geht jedoch davon aus, dass die Ersatzbauwerke in jeden Fall höher und breiter sein werden als die alten.

Des Weiteren besteht das Gremium auf eine Bestandsaufnahme im Bereich der Feldwege, die Schaden nehmen könnten. Bürgermeister Gunther Braun wies darauf hin, dass es wahrscheinlich schwieriger werde, sein Recht als Gemeinde einzufordern, wenn das Unternehmen erst einmal weitergezogen sei. Er wusste auch davon zu berichten, dass viele wichtige europäische Versorgungstrassen durch das etwas abgelegene Hüsingen verlaufen.

Und so wurde die Kenntnisnahme einstimmig um eine Stellungnahme mit drei Forderungen ergänzt, die wie folgt zusammengefasst werden können: Der Sportplatz soll unangetastet bleiben, die Höhe der geplanten Masten ist anzugeben und für die Feldwege ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen.