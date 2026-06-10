Stromtrasse bei Steinen: Hüsinger befürchten neue Verwüstung

Der Ersatzneubau der Strommasten der TransnetBW könnte den Sport- und Freizeitverein im Ortsteil von Steinen treffen.
Zur Verstärkung des Netzes und zur Sicherung der Stromversorgung erneuert die TransnetBW derzeit ihre Anlagen von Rippolingen bis nach Istein. Dieser Ersatzneubau entlang der bestehenden Strecke betrifft auch die Gemeinde Steinen. Über eine Distanz von etwa drei Kilometern verläuft die Leitungsanlage mit neun Masten zwischen Maulburg und Schopfheim über die Gemarkung – zumeist über Land.