1 Mit Hilfe einer Hebebühne befestigen die Monteure drei Schutzkappen am Strommast. Foto: Polet

Wenn Störche einen Strommast als Aussichtsplattform nutzen, kann das für sie tödlich werden oder zu Verletzungen führen. Um solche Folgen zu verhindern, wurde nun der Mast am Weiherhof am Freitag gesichert.

Sulz-Mühlheim - Im Einsatz war ein ENBW-Monteurteam aus Oberndorf, berichtet der Mühlheimer Hartmut Polet, der sich um die Störche kümmert und auf die Problematik immer wieder aufmerksam macht.

So wurde am Freitag laut Polet der Strom in der Trafostation abgeschaltet, damit der Strommast mit Abdeckkappen gesichert wird. "Unsere Störche fliegen auf den Mast, und es bestand Stromschlaggefahr", erklärt er. Rund zweieinhalb Stunden seien die Monteure mit den Arbeiten beschäftigt gewesen.

Drei Schutzkappen angebracht

"Das Grundstück konnte wegen Nässe nicht befahren werden. So konnte der Lkw mit Hebebühne in das Futtersilo von Wilhelm König einfahren", schildert Polet den Ablauf. Mit Hilfe der Hebebühne seien nach der Abschaltung und Erdung der Leitungen dann drei Schutzkappen an dem 12-KV-Mast befestigt worden.

Danach seien die Leitungen durch die Monteure und die Schaltzentrale Ravensburg wieder zugeschaltet worden.

Die Situation mit den Störchen hatte Wilhelm König ursprünglich erkannt und in der Ortschaftsratssitzung gemeldet, hebt Polet hervor.