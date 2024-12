Stromrechung nicht bezahlt?: Freudenstädter Rathausturm leuchtet auf Sparflamme

1 Da war mal mehr Lametta – der Freudenstädter Rathausturm leuchtet auf Sparflamme. Foto: Schwenk

Nanu, der Freudenstädter Rathausturm leuchtet nur noch auf Sparflamme? Ist die Haushaltslage schon so prekär oder was ist da los, fragt sich unsere Kollegin.









Link kopiert



Jüngst auf dem Freudenstädter Weihnachtsmarkt. Glühweinduft liegt in der Luft, festlicher Lichterglanz erhellt die Nacht. Doch halt, fehlt da nicht was? Der Blick schweift zurück über den Platz und bleibt am Rathausturm hängen. Sonst mit seiner stimmungsvollen Rundum-Beleuchtung Jahr um Jahr ein – im Wortsinn - Highlight auf Deutschlands größtem Marktplatz, leuchtet der Turm plötzlich nur noch auf Sparflamme. Drei Seiten bleiben dunkel.