Stromproduktion in Deutschland: Fast 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen

Windkraft, Sonne und Biogas sind seit Jahren die wichtigsten Quellen der inländischen Stromproduktion. Für Photovoltaik war 2025 ein besonders gutes Jahr. Das gilt auch für die Verstromung von Erdgas.
Wiesbaden - Windkraft, Sonne, Biogas: Der in Deutschland erzeugte Strom stammte 2025 wie in den beiden Jahren zuvor überwiegend aus erneuerbaren Quellen. 58,6 Prozent der ins Netz eingespeisten Strommenge waren es im vergangenen Jahr, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Dabei gab es bei Solarstrom einen Rekordwert.