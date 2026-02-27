Stromnetz in Lörrach: „Wo liegen die Prioritäten?“

Zur Stromnetzkonzession in Lörrach nimmt unser Leser Jürgen Fessmann Stellung.
Der bisherigen Berichterstattung konnte man entnehmen, dass die jahrelange Stromnetzkonzession mit dem Naturenergie Netze 2018 ausgelaufen ist und von der Stadt Lörrach nicht mehr verlängert wurde. Die Stadt Lörrach will zukünftig das städtische Stromnetz selbst übernehmen und betreiben, weshalb sie zusammen mit Badenova eine neue Firma, die Stadtnetze Lörrach GmbH gegründet hat. An dieser hält die Stadt Lörrach 51 Prozent und die Badenova 49 Prozent der Anteile. Des Weiteren ist der Oberbürgermeister Mitglied im Aufsichtsrat der Badenova, was ihn befangen macht. Allein im Jahr 2025 beliefen sich die Kosten auf circa 300 000 Euro, die vorherigen Jahre nicht angerechnet.