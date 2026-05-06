Stromnetz Haigerloch: In zehn Ortschaften wird es dunkel

Schlagartig war in der Nacht auf Mittwoch der Strom weg. Zumindest in Trillfingen sogar ziemlich großflächig. Die Netze BW nennt den Grund dafür.
Die Uhr zeigte schon Richtung Mitternacht, als in Trillfingen mit einem deutlich vernehmbaren Geräusch plötzlich alle Lichter ausgingen. Ein Blick nach draußen zeigte, dass es nahezu überall stockdunkel war. Man fühlte sich an den Fasnetsdonnerstag erinnert, als im Raum Haigerloch wegen eines Erdschlusses im Umspannwerk bei Trillfingen großflächig die Lichter ausgingen.