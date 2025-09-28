Stromnetz Enzklösterle: Knapp vier Millionen fürs Stromnetz seit 2020

Neval Aras, Regionalmanager von Netze BW, spricht im Gemeinderat Enzklösterle über die aktuelle Lage in dem Heidelbeerdorf und gibt einen Ausblick, was dort noch alles geplant ist.
Einen interessanten Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Gemeinderatsitzung in Enzklösterle bildete ein Vortrag von Neval Aras. Der Regionalmanager von Netze BW war gemeinsam mit dem Kommunalberater Harald Müller in das Heidelbeerdorf gekommen, um Verwaltung und Gemeinderat über den Stand der Stromversorgung, Ausblicke und Auswirkungen der Energiewende zu informieren.