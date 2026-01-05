Stromnetz-Anschlag in Berlin: Wie verletzlich ist die deutsche Infrastruktur?

Stromausfälle, Sabotage gegen die Bahn und Drohnensichtungen: Immer wieder kommt es zu Angriffen auf die deutsche Infrastruktur. Manche meinen: Die Täter haben es zu leicht.
Berlin - Zehntausende Haushalte ohne Strom, und das mitten im Winter - der Stromausfall in Berlin dürfte für viele Betroffene ein Alptraum sein. Die Landesregierung geht von einem linksextremistischen Anschlag aus. So dramatisch die Lage im Südwesten der Hauptstadt ist - zu ähnlichen Störungen oder sogar Anschlägen kommt es immer wieder.