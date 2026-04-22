Stromnetz am Limit: Engpass bremst Ortenauer Unternehmen aus

Weil der Strombedarf enorm steigt, geraten die Netze an ihre Grenzen – das bekommt auch die Ortenau zu spüren. Das E-Werk Mittelbaden sucht nach schnellen Lösungen.
Schnellladeparks, große Batteriespeicher, Großwärmepumpen – d er Strombedarf in der Region ist schneller gewachsen, als der Netzausbau hinterher kommt. Über die fatalen Konsequenzen für insbesondere die regionale Wirtschaft informierten das E-Werk Mittelbaden, dessen Tochter E-Werk-Netze und Netze BW in einer Pressekonferenz am Mittwoch.