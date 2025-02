Stromlinienwagen: Schaut Mercedes dabei zu, wie die eigene Großmutter verkauft wird?

10 Starkes Stück: der Mercedes-Stromlinienwagen. Foto: sto/ Stolterfoht

Für 51,155 Millionen Euro ist mit dem legendären Stromlinienwagen am Samstag erneut eine Mercedes-Ikone für eine enorme Summe verkauft worden. Für die einen sind diese Auktionen sinnvolle Firmenstrategie, für andere die Abkehr von der eigenen Geschichte.









Für einen neuen Rekord hat es nicht gereicht. Der am Samstag für 51,155 Millionen Euro von einem anonym auftretenden Bieter ersteigerte Mercedes-Stromlinienwagen schiebt sich aber auf Platz zwei in der Rangliste der wertvollsten Autos – und damit vor zwei Ferrari-Klassiker. Weiter unangefochten an der Spitze steht ein weiterer Mercedes – das legendäre Uhlenhaut-Coupé , das 2022 einen Verkaufspreis von 135 Millionen Euro erzielte.