Starauftritt in Offenburg: Zum ersten Stromberg-Film seit mehr als zehn Jahren kam Schauspieler Christoph Maria Herbst persönlich ins Forum-Kino – und stellte sich den Fragen der Fans.
Bernd Stromberg ist wieder da. Nach fünf Staffeln und mehr als zehn Jahre nach dem ersten Kinofilm ist der wohl unangenehmste Chef Deutschlands Anfang Dezember auf die Leinwand zurückgekehrt. Zu diesem Anlass zeigte das Offenburger Kino am Montagmittag eine besondere Vorstellung extra für die Fans – mit Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst höchstpersönlich.