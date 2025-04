War es Sabotage? In Spanien und Portugal ist um die Mittagszeit offenbar der Strom im gesamten Netz ausgefallen – mit schweren Folgen.

Ein großflächiger Stromausfall hat am Montagmittag weite Teile der iberischen Halbinsel lahmgelegt. Gegen 12.30 Uhr fiel in zahlreichen Regionen Spaniens und Portugals plötzlich der Strom aus. Die Ursache ist bislang unklar, könnte laut ersten Medienberichten jedoch mit Synchronisierungsproblemen zwischen Spanien und Frankreich zu tun haben.

Die spanische Netzbetreiberin Red Eléctrica bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass die Ursachen untersucht würden. Alle verfügbaren Ressourcen seien mobilisiert worden, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Der Verbrauchsgraph zeigte einen dramatischen Einbruch um 12.30 Uhr.

Stromausfall in Madrid. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Der Ausfall dauerte ab etwa 12.30 Uhr längere Zeit an, und die Auswirkungen sind weitreichend: Der gesamte Schienenverkehr musste eingestellt werden. An Flughäfen wie Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat kommt es zu massiven Einschränkungen. Der öffentliche Nahverkehr ist stark betroffen - U-Bahnen stehen still und Ampeln sind ausgefallen.

Gegen 13.30 Uhr teilte Red Eléctrica mit, dass die Netze in Andalusien und im Norden langsam wieder hochgefahren werden. Dies sei jedoch nicht von einer Minute auf die andere möglich, sondern geschehe graduell. Erst nach sechs bis zehn Stunden sei die Energiversorgung landesweit wieder voll herzustellen, so spanische Medien.

Nicht betroffen sind Mallorca und die Balearen, Kanaren sowie die Exklaven Ceuta und Melilla. Kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser können dank Notstromaggregaten weiter laufen. Auch große Unternehmen mit eigenen Generatoren sind abgesichert.

Cyberangriff möglich

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und Energieministerin Sara Aagesen machten sich auf den Weg zum Kontrollzentrum von Red Eléctrica. Das Innenministerium prüft mit dem Büro für Cybersicherheit einen möglichen Cyberangriff als Ursache.

Die Atomkraftwerke des Landes mussten ihre Stromproduktion aus Sicherheitsgründen einstellen. Auch die Großindustrie ist betroffen - Produktionslinien etwa bei Ford stehen still.

Vom Stromausfall betroffene Regionen in Spanien

Andalusien

Aragón

Asturien

Baskenland

Extremadura

Galicien

Kantabrien

Kastilien-La Mancha

Kastilien und León

Katalonien

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Valencia

Chaos durch Stromausfall in Spanien

In Geschäften und Supermärkten herrscht Chaos. Kassensysteme funktionieren nicht, Kühlketten sind unterbrochen. Banken melden Probleme mit ihren Online-Diensten. Der Börsenhandel läuft laut Medienberichten jedoch offenbar weitgehend normal.

Die Bevölkerung wird gebeten, die Notrufnummern nur in echten Notfällen zu nutzen. Von unnötigen Fahrten mit dem Auto rät das Verkehrsministerium ab.