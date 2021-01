Stromausfall in Vöhrenbach Bäume brechen unter der Schneelast

Bedrohlich sieht ein Blick auf die Bäume aus, die eine immer mehr schwere Last tragen müssen. Dieser Schneelast musste sich eine Fichte am Donnerstagmorgen beugen, die zwischen Bernreutehof und Kohlbrück auf eine Hochspannungsleitung fiel. Die Folge war ein etwa eineinhalbstündiger Stromausfall für Hammereisenbach und Linach in der Zeit von 10.15 bis 11.45 Uhr.