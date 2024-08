Zahlreiche Haushalte in Villingen waren von einem Stromausfall betroffen. Nun erklären die Stadtwerke VS, wie es dazu gekommen war.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am vergangenen Samstag gegen 19.30 Uhr zu dem Zwischenfall, der Auswirkungen auf zahlreiche Haushalte im Villinger Süden und Südwesten hatte.

Ein Leser erklärte, dass unter anderem in der Tallardstraße für rund eine halbe Stunde der Strom weg gewesen sei. Mit erheblichen Auswirkungen: „Jetzt funktioniert unser Aufzug nicht mehr.“ Der Stromausfall habe für einen Defekt in der Steuerung gesorgt, ein Ausfall von mehreren Wochen sei die Folge.

Er frage sich deshalb: Was war da los am Samstag? Ein Sprecher der Stadtwerke bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion den Stromausfall, „im Bereich der Weiherstraße, über den Friedrichspark bis hoch zur Hammerhalde“. In der Weiherstraße sei es zu einem Kabelfehler gekommen, offenbar ein Kurzschluss in einer Muffe.

Nach 40 Minuten hatten alle wieder Strom

„Nach 25 Minuten wurden 80 Prozent der Haushalte wieder mit Strom versorgt, 15 Minuten später waren es dann wieder 100 Prozent“, so der Sprecher. Wie viele Haushalte genau von dem Zwischenfall betroffen waren, sei nicht bekannt.