In Teilen Oberndorfs bleibt am Dienstagmorgen der Strom weg.

In etlichen Haushalten und einigen Unternehmen blieb es am Dienstag zunächst dunkel – und mitunter auch die Küche kalt.

Für gut eine Viertelstunde bleibt der Strom weg

Nach Informationen der Netze BW GmbH kam es in Teilen der Oberstadt und des alten Lindenhofs am Dienstagmorgen zu einem Stromausfall.

Auslöser sei ein technischer Defekt innerhalb des örtlichen Mittelspannungsnetzes gewesen, teilt der Netzbetreiber mit. Ab 7.41 Uhr blieb im Gebiet zwischen dem nördlichen Teil der Mauserstraße, Tuchrahmstraße und Wasserfallstraße in der Oberstadt und in der Wiesenstraße sowie in Teilen der August-Gaiser-Straße und der Bozenhardstraße auf dem Lindenhof der Strom weg.

Der Entstördienst konnte durch Netzumschaltungen die Stromversorgung um 7.57 Uhr wieder herstellen