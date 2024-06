Stromausfall in Hechingen

1 Gleich zwei Kabeldefekte hatten den Stromausfall am Samstag in der Hechinger Unterstadt und in Boll ausgelöst. Foto: Symbolfoto: gguy - stock.adobe.com

Für zwei Stunden war es am Samstag in Hechingen duster. Jetzt ist die Ursache für den Stromausfall bekannt.









Nach dem mehrstündigen Stromausfall am Samstagnachmittag in der Hechinger Unterstadt und im Ortsteil Boll ist nun klar, was den Zusammenbruch der Stromversorgung ausgelöst hat: Auf Nachfrage der Redaktion teilt der Stromnetzbetreiber Netze BW mit, dass es im Hechinger Mittelspannungsnetz beinahe zeitgleich zu zwei Kabeldefekten gekommen sei, die ab 16.43 Uhr den Stromausfall ausgelöst hatten. Bei diesem sogenannten Doppelerdschluss seien etwa 30 Prozent der Haushalte zeitweise ohne Strom gewesen.