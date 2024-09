Stromausfall in Freudenstadt

1 In mehreren Stadtteilen von Freudenstadt ist am Sonntag der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Foto: © gguy – stock.adobe.com

In Teilen Freudenstadts ist am späten Sonntagabend der Strom ausgefallen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie es dazu gekommen ist.









Plötzlich saß ein Teil der Stadt im Dunkeln: Am späten Sonntagabend ist in zahlreichen Haushalten in Freudenstadt der Strom ausgefallen. Betroffen waren die Manbachsiedlung und die Freudenstädter Teilorte Lauterbad und Dietersweiler. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervor.