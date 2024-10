Stromausfall in der Mühlbachebene

1 Nicht ging mehr in der Nacht zum Montag in Teilen von Vöhringen, Wittershausen und Bergfelden: Stromausfall. (Symbolbild) Foto: stgrafix - stock.adobe.com

Fast bis zu zwei Stunden blieben Haushalte in Vöhringen, Wittershausen und Bergfelden ohne Strom.









So spät, dass es viele unmittelbar nicht mitbekommen hatten, war es in der Nacht zum Montag in Vöhringen, Wittershausen und Bergfelden zappenduster geworden.