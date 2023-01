Wie kamen die Bürger so schnell zurück ans Netz?

Stromausfall in Calw

1 Der Stromausfall am Sonntagmorgen hielt nicht lange an (Symbolfoto). Foto: © Саша S – stock.adobe.com

Am Sonntagmorgen gab es einen Stromausfall in Teilen von Calw. Doch die Ursache war schnell wieder behoben. Wie das? Wir haben nachgefragt.















Link kopiert

Calw - Für Frühaufsteher in Teilen von Stammheim, Holzbronn und Gültlingen blieb es am Sonntagmorgen finster: Zwischen 6.20 und 7 Uhr, beziehungsweise in Gültlingen bis etwa 8 Uhr, war der Strom weg.