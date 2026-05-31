Stromausfall in Badenweiler: Stromleitung reißt und stürzt in Stall - drei Kühe sterben

Eine abgerissene Stromleitung, mit der ein Aussiedlerhof in Müllheim versorgt wurde, stürzte auf einen Kuhstall. Eine Trafostation in Badenweiler brennt.
Eine Stromleitung reißt. Sie kracht in einen Stall. Rund 100 Rinder befinden sich darin. So begann am Freitagabend ein Großeinsatz bei einem Aussiedlerhof zwischen Müllheim und Neuenburg. Nach Angaben der Müllheimer Feuerwehr wurden dabei wohl mehrere Tiere getötet. Kurz darauf brannte in Badenweiler eine Trafostation – ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.