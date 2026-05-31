Stromausfall in Badenweiler: Stromleitung reißt und stürzt in Stall - drei Kühe sterben

Eine Stromleitung reißt. Sie kracht in einen Stall. Rund 100 Rinder befinden sich darin. So begann am Freitagabend ein Großeinsatz bei einem Aussiedlerhof zwischen Müllheim und Neuenburg. Nach Angaben der Müllheimer Feuerwehr wurden dabei wohl mehrere Tiere getötet. Kurz darauf brannte in Badenweiler eine Trafostation – ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

Das Kabel der Stromzuleitung zu einem Aussiedlerhof riss um kurz vor 19 Uhr im Gebiet „Unter den Matten“ von einem Mast ab. Der Hof liegt zwischen dem Autobahnzubringer und dem Müllheimer Ortsteil Hügelheim. Das Kabel stürzte in eine teilweise überdachte Stallung aus Stahl- und Betonteilen. Wie eine Bewohnerin des Aussiedlerhofes berichtete, gab es zuvor minutenlang ein starkes Brummgeräusch, dann eine Flamme auf dem Mast. Dann sei das Kabel heruntergekracht und hatte in unmittelbarer Nähe von Strohballen das Gras entzündet. Glücklicherweise sind die Flammen selbst erloschen, wegen der Stromgefahr konnte die Feuerwehr zunächst nicht eingreifen. Durch das heruntergekrachte Kabel erlitten mehrere Rinder schwerste Stromschläge, mindestens eines der Tiere wurde offenbar direkt getroffen und getötet. Auch die Wassertränken im Stall standen eine zeitlang unter Strom. Insgesamt kamen wohl drei Tiere ums Leben, drei weitere befanden sich in einem kritischen Zustand. Noch am selben Abend reiste ein Tierarzt der Großtierpraxis im Breisgau an. Wie die Feuerwehr erfahren hat, bestätigte er den Tod dreier Rinder, drei weitere Tiere seien verletzt worden, eines davon befände sich noch am Abend in einem kritischen Zustand.

Mitarbeiter des Energieversorgers schalteten den Strom ab, nachdem die mittlere von drei Stromleitungen gerissen war. Foto: Volker Münch

Die Müllheimer Feuerwehr sperrte das Gelände sofort ab und verhinderte, dass die um ihre Tiere besorgten Bewohner des Hofs die Gefahrenzone betraten. Gleichzeitig wurde der Netzbetreiber Naturenergie Netze (früher Energiedienst) alarmiert. Die Techniker setzten die Leitung gegen 20.30 Uhr schließlich stromlos. Danach konnten sich die Einsatzkräfte und Eigentümer um die Tiere kümmern.

Person musst aus einem Aufzug befreit werden

Durch den Kurzschluss, der beim Reißen der Leitung entstanden war, war am Strommast sowie am Boden darunter ein Feuer ausgebrochen – das jedoch von selbst erlosch. Warum die Leitung riss und ob die heißen Temperaturen am Freitag eine Rolle spielten, war noch unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Müllheim und Hügelheim sowie der DRK-Rettungsdienst und Beamte des Müllheimer Polizeireviers. Im Zuge des vermutlich von diesem Stromunfall ausgehenden Störungen der Stromversorgung kam es zu plötzlichen Netzausfällen im Stadtgebiet, die allerdings nur kurz anhielten, aber Auswirkungen auf andere technische Anlagen hatten wie etwa auf einen Personenfahrstuhl im Rewe-Gebäude an der Nußbaumallee. Dort musste die Müllheimer Feuerwehr eine Person aus der Zwangslage befreien.

Brand in Trafostation in Badenweiler

Kurz vor 20.30 Uhr kam es dann nach einem von Passanten wahrgenommenen Knall zum Brand in Badenweiler in einer Trafo-Station an der Markgrafenstraße im Süden der Gemeinde. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach Rücksprache mit Naturenergie Netze mit einem Kohlendioxid-Löscher schnell. Die Station wurde dabei schwer beschädigt. Ein Mitarbeiter des Netzbetreibers kontrollierte darauf hin weitere Trafostationen in Badenweiler. Ein Zusammenhang mit der gerissenen Leitung bei Hügelheim ist wahrscheinlich, war zunächst jedoch unklar. Am Abend stellte ein Bautrupp des Stromversorgers wieder die Energieversorgung für den Hof her, damit die Kühe rechtzeitig gemolken werden können.

Stromausfälle in Badenweiler und Müllheim

Die Firma Naturenergie Netze bestätigte auf ihrer Webseite über flächendeckende Stromausfälle im Bereich Badenweiler und Müllheim und teilte mit, dass Techniker im Einsatz seien. In den sozialen Medien berichteten mehrere Menschen aus Badenweiler von Stromausfällen und -schwankungen. Auch aus Müllheim gab es Störungsmeldungen im Internet. Die Techniker von Naturenergie Netze überprüften alle weiteren Trafostationen in diesem Bereich.

Als die ersten Einsatzkräfte der Müllheimer Feuerwehr in die Feuerwache zurückgekehrt waren, erreichte sie der nächste Notruf. In einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße löste ein Heimrauchmelder Alarm aus. Über das Drehleiterfahrzeug verschafften sich Einsatzkräfte Zugang. Sie stellten fest, dass keine Notlage bestanden hatte, verließen auf dem gleichen Weg die leere Wohnung und verschlossen das Fenster.