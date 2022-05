1 Am Wochenende gab es einen Stromausfall in Albstadt. (Symbolfoto) Foto: Bernd Settnik/dpa

Albstadt - In vielen Albstädter Haushalte wurde es am Samstag und auch am Sonntag zeitweise dunkel. In den sozialen Netzwerken haben sich einige Albstädter zu Wort gemeldet und fragten, in welchen Stadtgebieten sonst noch der Strom fehlt. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erklärten die Albstadtwerke, dass vom Stromausfall am Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr in Ebingen der Bereich Petersburg und das Albcenter betroffen waren sowie die Ortsteile Margrethausen, Pfeffingen und Burgfelden.

Das Mittelspannungsnetz war betroffen

Ein sogenannter Doppelerdschluss im Mittelspannungsnetz war laut Stefanie Burggraf, Pressesprecherin der Albstadtwerke, der Grund für den Stromausfall. Durch einen Folgefehler in einem weiteren Kabel waren zeitweise auch Teile der Innenstadt betroffen.

Die Mitarbeiter der Albstadtwerke konnten durch Umschaltmaßnahmen die Versorgung sukzessive wiederherstellen. Die meisten Bereiche waren nach 45 Minuten wieder am Netz. In Teilen von Pfeffingen und Margrethausen sowie für das Albcenter war die Wiederherstellung der Versorgung allerdings etwas zeitaufwendiger. Gegen 12.30 Uhr waren die Umschaltarbeiten abgeschlossen und die Stromversorgung für alle Anschlüsse wieder gewährleistet.

Erneuter Stromausfall in der Nacht auf Sonntag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wiederholte sich das Spiel: Wieder gab es in einigen Haushalten in Albstadt keinen Strom. Es kam zu einem weiteren Kurzschluss an einem Mittelspannungskabel in Onstmettingen. Dadurch kam es ebenfalls zu einer automatischen Abschaltung und einem Stromausfall in Teilen von Onstmettingen. Auch hier konnte die Versorgung durch Umschaltmaßnahmen wiederhergestellt werden. Laut Burggraf wurde die Ort und Reparatur der Schäden umgehend veranlasst.