1 Der ein oder andere Gäu-Bewohner hat am Freitagabend einen Blick in den Sicherungskasten geworfen, um Aufschluss über die Ursache des Stromausfalls zu bekommen. Foto: © Mediteraneo - stock.adobe.com/Mandic

Kein Licht, kein Fernsehen, kein Telefonfestnetz: Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, war in Teilen des Gäus der Strom weg. Das war die Ursache.









Am späten Freitagabend kam es ab exakt 22.58 Uhr in Gechingen und Ostelsheim zu einem großflächigen Stromausfall, teilte Ralph Eckhardt, Pressesprecher Unternehmens- und Ressortkommunikation der EnBW Energie Baden-Württemberg AG im Auftrag der Netze BW, dem größten Verteilnetzbetreiber im EnBW-Konzern, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch in Weil der Stadt war die Versorgung unterbrochen. Dort sind laut Unternehmenssprecher aber nur wenige Haushalte betroffen gewesen. Teilweise ohne Stromversorgung war auch der Calwer Stadtteil Stammheim.