Großflächige Störung in Bisingen, Hechingen und Grosselfingen

1 Im Bereich Hechingen, Bisingen und Grosselfingen gingen am Freitagabend die Lichter aus. (Symbolfoto) Foto: Creative Cat Studio – stock.adobe.com

Am Freitagabend ist es zu einem größeren Stromausfall im Raum Bisingen, Hechingen und Grosselfingen gekommen.















Bisingen/Hechingen/Grosselfingen - Wie die Netze BW auf ihrer Homepage mitteilt, meldeten Kunden in Hechingen bereits um 17.19 Uhr einen Stromausfall. Eine gute Stunden später meldeten auch Einwohner von Bisingen und Grosselfingen eine Störung.

Kurz nach 19 Uhr war zumindest in Teilen von Hechingen der Strom wieder da. Spätesten gegen 20.40 Uhr sollte die großfläche Störung komplett beseitigt sein. Man arbeite an einer Lösung, hieß es auf der Homepage der Netze BW. Kurz darauf war auch in den anderen betroffen Bereichen der Strom wieder da.

Wie es zu dem Stromausfall kam, ließ sich am Abend nicht mehr klären. Ein Mitarbeiter der Netze BW bestätigte lediglich die Störung. Für weitere Auskünfte war die Netzte BW nicht zu erreichen.