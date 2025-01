Feuerwehr evakuiert S-Bahn in Baiersbronner Teilort

Stromausfall an Oberleitung

1 Die Fahrgäste wurden mit Unterstützung der Feuerwehr aus der liegen gebliebenen S-Bahn eskortiert. Foto: Feuerwehr

Nach einem Stromausfall an der Oberleitung hat die Feuerwehr am Donnerstag in Baiersbronn-Röt-Schönegründ eine S-Bahn evakuiert.









Auf der Bahnstrecke in der Nähe des Feuerwehrhauses in Röt war die Feuerwehr am Donnerstagabend im Einsatz. Wie die Feuerwehr auf ihrer Homepage berichtet, war sie nach einem Oberleitungsschaden um 18.39 alarmiert worden, um eine S-Bahn der AVG zu evakuieren.