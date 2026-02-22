Diverse Pannen führten zu Stromausfällen im Südwesten. Große Teile des Schwarzwald-Baar-Kreises waren betroffen. In einer anderen Stadt war ein Brand in Ursache.
In mehreren Regionen Baden-Württembergs ist am Sonntag teils längere Zeit der Strom ausgefallen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll ein technischer Fehler in einem Umspannwerk der Auslöser für den fast einstündigen Stromausfall gewesen sein, wie es in einer sogenannten Gefahreninformation auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hieß. In Tübingen war ein Brand in einem Transformatorenhaus die Ursache.