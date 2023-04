1 Die Reparaturen sind teilweise noch im Gange. Foto: stock.adobe.com/gguy

In einzelnen Ortsteilen von Eutingen, Nagold und Horb kam es gestern ab 15.08 Uhr zu Stromausfällen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ursache war laut Netze BW offenbar ein defektes Kabel im Mittelspannungsnetz. Dieses hatte darüber hinaus zu Folgefehlern an weiteren Kabeln geführt hatte, die zum Teil erst auftauchten, als man versuchte, das defekte Kabel wieder zuzuschalten. Insgesamt waren somit sechs Kabel betroffen. „So erklärt sich auch, dass mehrere Stromausfälle zu unterschiedlichen Zeiten ausgelöst wurden“, so ein Sprecher der Netze BW. Hauptsächlich betroffen waren demnach Eutingen sowie die Ortsteile Rohrdorf und Weitingen, die Nagolder Ortsteile Hochdorf und Vollmaringen sowie Horb-Bildechingen. Im Schnitt hatten die Stromausfälle eine Dauer von einer halben bis anderthalb Stunden.

Noch am Abend begannen die Reparaturen

Die Versorgung konnte in der Regel durch Umschaltungen innerhalb des Stromnetzes wieder hergestellt werden, mit Ausnahme von Teilen von Eutingen und Hochdorf, wo dies zunächst nicht möglich war. Dort musste zuvor ein Kabel repariert werden, bevor der Strom auch dort wieder zugeschaltet werden konnte.

Noch am Abend wurde mit den Reparaturarbeiten begonnen, die die Nacht hindurch stattfanden, so dass drei defekte Kabel bereits wieder instandgesetzt werden konnten. Die Arbeiten an den drei verbliebenen defekten Kabeln laufen in Eutingen, Hochdorf und Horb-Bildechingen noch weiter.