1 Ab 1. April erhöhen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) den Strompreis. Foto: © Superingo – stock.adobe.com

Erst das Gas, jetzt der Strom: Erneut dreht die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) an der Preisschraube. Ab April werden die meisten Tarife angehoben.















Villingen-Schwenningen - Nahezu um das Siebenfache seien die Strompreise in den vergangene Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an den Beschaffungsmärkten gestiegen, teilt der Energieversorger mit. "Auch die SVS komme daher nicht umher, die Preise für den Strom anzupassen. Allerdings, so heißt es weiter, erfolg die Erhöhung erst zum 1. April.

Turbulente Eneriemärkte

"Die Energiemärkte sind derzeit sehr turbulent, und in den vergangenen Monaten gab es für die Preise auf den Beschaffungsmärkten nur eine Richtung: nach oben. Die weltweit gestiegene Nachfrage nach Energie und zahlreiche andere Faktoren haben deutliche Auswirkungen auf die Preise. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen haben seit jeher die Maxime, langfristig zu planen und somit auch langfristig einzukaufen. Daher können wir unseren Kunden noch bis Ende März eine Preiskonstanz in unseren Stromtarifen garantieren. Ab April sind aber auch wir gezwungen, unsere Preise in den meisten Tarifen den Marktgegebenheiten anzupassen", erklärt SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Jährliche Mehrkosten von rund 110 Euro brutto

Der Arbeitspreis ändert sich zum 1. April in den Tarifen ohne Preisgarantie um 3,20 Cent pro Kilowattstunde, die Grundpreise bleiben unverändert, teilt die SVS weiter mit. Bei einem angenommenen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden müsse mit jährlichen Mehrkosten von rund 110 Euro brutto gerechnet werden. Alle Kunden der SVS würden in den kommenden Tagen persönlich angeschrieben und detailliert über die Preisanpassung informiert.