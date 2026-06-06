Strom vom Dach: So vereint die Kippenheimer Kirche Denkmalschutz und Energiewende

Energiewende und Denkmalschutz schließen sich nicht aus: Die evangelische Kirche in Kippenheim wurde als eine der ersten in der Region mit einer PV-Anlage bestückt.
Wer von Süden auf die evangelische Kirche in Kippenheim blickt, entdeckt seit einigen Wochen kaum noch Ziegel. 147 Solarmodule bedecken das Dach. Sobald die Photovoltaik-Anlage ans Netz angeschlossen ist, wird sie mit einer Leistung von 70 Kilowattpeak Strom einspeisen. Etwa zehn Mal so viel wie eine gewöhnliche Anlage auf einem Einfamilienhaus.