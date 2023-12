Strom- und Gaspreise: Das kommt 2024 auf Verbraucher in Freudenstadt zu

Das kommt 2024 auf Verbraucher in Freudenstadt zu

1 Die Grundversorgung mit Gas wird ab 1. Januar deutlich günstiger – auf die Verbraucher kommen allerdings neue Belastungen zu. (Symbolfoto) Foto: pixabay/11082974

Der Gaspreis sinkt in der Grundversorgung durch die Stadtwerke Freudenstadt zum neuen Jahr deutlich. Auf die Verbraucher kommen allerdings neue Belastungen zu – auch beim Strom.









Link kopiert



Gas wird wieder deutlich günstiger. Aber wie lange? Die gute Nachricht für Verbraucher zuerst: Der Preis für eine Kilowattstunde (kWh) Gas sinkt in der Grundversorgung um rund 17,8 Prozent und liegt ab dem 1. Januar 2024 bei 15,79 Cent brutto bei einem Jahresverbrauch bis 4000 kWh. 2023 waren es noch 19,21 Cent. Damit geben die Stadtwerke die gefallenen Preise an den Energiemärkten an ihre Kunden weiter, erklärt Pressesprecher Christian Schebetka auf Anfrage unserer Redaktion.