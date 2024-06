So soll die riesige PV-Anlage im Waldmattensee funktionieren

1 Mitten im Waldmattensee bei Kippenheimweiler plant die Firma Vogel-Bau eine schwimmende Photovoltaik-Anlage. Foto: Bildstein/Archivbild

Die Pläne für die schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Waldmattensee werden konkreter: Gemeinde- und Ortschaftsrat sollen den Bebauungsplan absegnen. Der Investor will endlich loslegen.









Die Firma Vogel-Bau hatte gehofft, die Photovoltaikanlage auf dem Waldmattensee bereits im Sommer in Betrieb zu nehmen. Das war der Stand, als das Projekt im Herbst 2023 vorgestellt wurde. Spätestens jetzt ist klar: Daraus wird nichts. Zunächst müssen der Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans abgesegnet werden. Geschehen soll dies am Dienstag im Ortschaftsrat Kippenheimweiler und im Lahrer Gemeinderat – mit einer gewissen Dringlichkeit. „Die Entscheidung kann nicht bis zum Zusammentreten des neu gebildeten Gemeinderats aufgeschoben werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Investor benötige dringend die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Installation.