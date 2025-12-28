Strom aus Sonnenlicht: Bürger installieren Hunderttausende Balkonkraftwerke

Mehr als 1,2 Millionen sogenannte Balkonkraftwerke sind in Deutschland schon angemeldet worden. Warum die Geräte immer beliebter werden und welche Regeln für Mieter und Eigentümer gelten.
Berlin/Düsseldorf - In Deutschland sind auch 2025 wieder Hunderttausende "Balkonkraftwerke" in Betrieb genommen worden. Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt, dass es bis zum Jahresende rund 500.000 neue Anlagen sein werden. "Die Gesamtzahl registrierter Steckersolargeräte in Betrieb in Deutschland steigt damit bis Jahresende auf über 1,2 Millionen", berichtete der Branchenverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.