Strohpark Schwenningen: Viele tolle Figuren, Strohpark-Fieber – und ein Sieger

7 Der Sieger des Strohparks 2024 ist der Indianerhäuptling. Das Bild zeigt die Figur des Turnvereines Schwenningen, der diese Idee in die Tat umsetzte und dafür viel Lob erhielt. Foto: Wilfried Koch

Die Strohparkgewinner haben ihre Auszeichnungen erhalten. Die höchste Punktzahl ging an den Turnverein. Der Indianerhäuptling besiegte den Skorpion, Wickie und die Murmelbahn. Danach feierten die Organisatoren und Strohbinder gemeinsam eine Party.









Link kopiert



Die Strohparkgewinner stehen fest: Der filigran gebundene Indianerhäuptling des Turnvereins Schwenningen überzeugte die Bewertungskommission – bestehend aus den Bürgermeistern und zwölf Kommunalpolitikern aus Meßstetten und Stetten am kalten Markt – am Eröffnungstag am meisten und erhielt 139 von 140 möglichen Punkten.