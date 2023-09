Sein erstes großes Jubiläum feiert der Strohpark Schwenningen: Bei der 25. Auflage der „Ideen aus Stroh“, die am Samstag eröffnet worden ist, gebe es nur erste Plätze, sagte Bürgermeisterin Roswitha Beck. Wer tatsächlich siegt, wird am 2. Oktober verkündet.

Tausende Arbeitsstunden haben die Strohbinder investiert, bis die fantastischen Werke auf der Wiese neben der Heuberghalle standen, wo ebenso viele Besucher erwartet werden. 13 Kunstwerke haben Erwachsene, zehn Kinder gebunden.

Bürgermeisterin Roswitha Beck und der Sprecher der Pro-Strohpark-GbR, Werner Scheuble eröffneten die Show. „Ich bin sehr stolz auf Euch Schwenninger, auf die Vereinsvertreter und Vereinsmitglieder, Einzelgruppen, Kinder, Jugendliche und Firmen“, so die Rathauschefin über all jene, die in den zurückliegenden Wochen in Scheunen, Garagen und Hinterhöfen geschweißt, gehämmert, gesägt, Stroh eingefahren und gebunden hatten.

Ihr Dank galt aber auch der Pro-Strohpark-GbR um den Vorsitzenden Werner Scheuble: für die umfangreiche Organisation. Scheuble stellte die Strohfiguren vor (siehe Info), an denen jede Menge Überraschungen auf die Besucher warten: Der Elefant trompetet und spritzt Wasser aus dem Rüssel, der Flaschengeist „Dschinni“ kann aus dem Mund rauchen, das Mobile dreht sich im Kreis und an vielen Stationen gibt es Informationen über die Stroh-Ideen.

Als Bewertungskommission fungierten diesmal Mitglieder des Roten Kreuzes Heuberg-Donautal sowie der Firma Kammerer Medical Group. Die Ergebnisse der Bewertungskommission bleiben bis zum 2. Oktober streng geheim und in einem verschlossenen Umschlag, bis sie bei der After-Strohpark-Party verkündet werden. Passend zum Jubiläumsstrohpark ist im Foyer der Heuberghalle eine Bilderausstellung von „landwirtschaftlichen Geräten früher und heute“ zu sehen, die Hans Feilmeier zusammengestellt hat.

Täglich Mittagstisch bis zum letzten Tag

Während der gesamten Strohpark-Dauer bieten die Festwirte täglich Mittagstisch an. Neben den Wirten Simon Bader und Kai Kromer von der Metzgerei Becker aus Stetten am kalten Markt sind die Bäckerei Remensperger, die Eisdiele DeVito und Getränke Nolle als Lieferanten verpflichtet worden. Organisiert hat das alles die im Februar 2020 gegründete „Pro Strohpark GbR“, ein Zusammenschluss örtlicher Vereine, die als Nachfolgerin des langjährigen Veranstalters Handels- und Gewerbeverein Schwenningen den Strohpark weiter zu führen. Neben Turnverein, Sportverein, Tennisclub, Musikverein, dem Narrenverein Wasserschöpfer und der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins sind auch die Feuerwehr, die Katholische Landjugend Bewegung und der Männergesangverein „Eintracht“ mit Strohfiguren präsent.

Die Figuren im Strohpark und ihre Schöpfer – und das Programm

13 Figuren

haben die Erwachsenen geschaffen: den „kleinen Maulwurf“ die Katholische Landjugendbewegung, den Elefanten „Winny“ der Musikverein Schwenningen), die Albliege der Narrenverein „Wasserschöpfer“, das Mobile der Gesangverein, „das Hobby Horse“ das „Hobby-Horsing-Team“, den Flaschengeist „Dschinni“ der Tennisclub, die Figur „Sichere Zukunft auf solidem Fundament“ die Firma Greber-Bau, das südenglische Megaliht-Bauwerk „Stonehenge“ aus der Jungsteinzeit der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Schwenningen, den Jägerstand mit Waldtieren der Sportverein, die „Maus“ aus der bekannten Kindersendung als Feuerwehrmann die Feuerwehr. den „Struwwelpeter“ der Turnverein und die Hüpfburg für Kinder die Pro-Strohpark-GbR. Zum 25. Strohpark hat außerdem das Team der Bäckerei Remensperger eine Geburtstagstorte aus Stroh gebunden.

Zehn Figuren

haben Kinderhände gebunden: „Spinni, die Spinne“, „Die Hühner sind los“, Marshall (Paw Patrol), d’Schwoba Zwerge, Autoreifen, ein Bobby Car, ein Glitzerhorn sowie „Edward mit den schweren Händen“ in Anlehnung an den Kinofilm „Edward mit den Scherenhänden“. Das Kunstwerk zeigt einen Klimaaktivisten, der sich am Asphalt angeklebt hat und nicht mehr los kommt. Die Kinder der integrativen Ferienspiele Mariaberg lieferten den Beitrag „Unterwasserwelt“. 26 Schüler der Schwenninger Schule präsentieren „Auf der bunten Wiese ist was los“.

Die Freiluftausstellung

„Ideen aus Stroh“ dauert bis zum Dienstag, 3. Oktober, und ist täglich außer am 2. Oktober ab 11.30 Uhr, an Wochenenden bereits ab 10 Uhr bewirtet. Freitags bis sonntags sowie am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, gibt es musikalische oder gesangliche Unterhaltung im Zelt. Am Freitag, 8. September, legt ab 20 Uhr ein DJ auf, am Samstag 9. September, spielt ab 15 Uhr das Heuberger Musikantenduo Arnold und Peter und am Sonntag, 10. September, treten beim großen Musikfest des Musikvereines Schwenningen ab 11 Uhr die Kapellen aus Wilhelmsdorf/Esenhausen, Bärenthal und Königsheim auf. Programminfos: www.schwenningen-strohpark.de.