5 Unter dem Motto "A Tänzle im Stroh mit Pirouette und so macht älle froh!" lassen die Damen des Turnvereins Schwenningen nach dem gelungenen Aufbau ihre TV-Ballerina "Olivia Pirouetta Häberle" tanzen. Foto: Koch

Endlich wieder: Schwenningen präsentiert 20 Meisterwerke aus Stroh. Tausende Besucher kamen auch diesmal wieder zur Eröffnung des Strohparks.















Schwenningen - Die 24. Freiluftausstellung "Ideen aus Stroh" hat begonnen. Am Samstagnachmittag eröffnete Bürgermeisterin Roswitha Beck nach 2019 erstmals wieder die beliebte Freiluftausstellung auf der Wiese neben der Heuberghalle.

Die Mitglieder der Bergwacht Zollernalb nahmen gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes Sigmaringen dieses Jahr die Bewertung von zehn Strohkunstwerke vor. Mit viel Witz, Fingerspitzengefühl fürs Detail und einigen Überraschungen schufen die Strohbinder neue Kreationen. Das Ergebnis der Bewertung wird bei der Prämierung am Freitag, 30. September, bekanntgegeben.

Gezeigt wird der Schwebebalken mit Turnerin der Praxis Wendepunkt, der Eisbär mit Iglu des Tennisclubs, "Ein Herz fürs Handwerk" der Firma Greber-Bau, die Landwirtschaft anno Dazumal vom Schwäbischen Albverein, das Landjugendwappen der KLJB, die Strohpi-Kühe des Musikvereins, das Wikingerschiff des Sportvereins, der Basketballkorb des Jugendraums, der Springbrunnen der Wasserschöpferzunft, die Feuerwehrente der Feuerwehr und die Ballerina des Turnvereins. Hinzu kommen die Kinderstrohfiguren Große Badeente, WM-Tor, Arielle, Traumfänger, Leuchtturm, Meerjungfrau, Eichhörnchen und Traktor. Außerdem präsentiert sich die Nachbarschaftsgrundschule mit ihrer Unterwasserwelt.

Große Freude nach einer turbulenten Zeit

Bürgermeisterin Roswitha Beck und Strohpark-Chef Werner Scheuble freuten sich sehr darüber, dass es nach der turbulenten Übergangszeit mit dem Wechsel der Verantwortlichkeiten vom Handels- und Gewerbeverein zur neuen Pro-Strohpark GbR, aber auch nach der pandemiebedingten Pause gelungen ist, diesen Strohpark auf die Füße zu stellen.

"Er war zu einer festen Größe geworden, der unsere Region aufwertet und alljährlich viele Menschen auf den Großen Heuberg in unsere Region gebracht hat", beschrieb die Rathauschefin die Ausstellung. Und weiter: "Tausende kamen Jahr für Jahr zu uns nach Schwenningen und bewunderten unsere Kunstwerke."

Sie erinnerte daran, dass es eine Zeit gab, während der alles auf wackligen Beinen gestanden habe. Beck lobte die vielen Vereine und Vereinsvertreter, die sich zusammengetan und die Pro-Strohpark-GbR gegründet hätten. Mit diesem Strohpark zeichneten die Mitglieder des neuen Vereines erstmals gemeinsam für die Großveranstaltung verantwortlich. Es sei ein langer Weg gewesen, dieser sei dank einiger Idealisten aber gelungen. Einer davon ist der Sprecher der Pro-Strohpark-GbR, Werner Scheuble, dem die Bürgermeisterin für sein ehrenamtliches Engagement ganz besonders dankte.

Herzlichen Dank an die Strohbinder

Gemeinsam sprachen Beck und Scheuble allen Strohbinderinnen und Strohbindern, allen Künstlern und Bastlern herzlichen Dank aus, denn ohne diese Menschen sei die Ausstellung nicht machbar. Die Arbeit von Kindern, Erwachsenen, Vereinen, Gruppen und Firmen lobte Werner Scheuble als Verantwortlicher der neuen GbR, wobei es für alle Freigetränke und Verpflegungsgutscheine gab. Werner Scheuble stellte fest: "Es erforderte viel Aufwand, Zeit und guten Willen. Eine Idee wurde geboren, es wurde geschweißt, gehämmert, Stroh besorgt und dann in Scheunen, Garagen und auf Höfen geschafft, bis die Werke jetzt ausgestellt werden."

Gleich am Eröffnungstag, an dem der Narrenverein bewirtete, und am Sonntag mit dem Feuerwehrbewirtungsteam waren Tausende Menschen zum Strohpark geeilt, um unbeschwert den Spätsommer mit Strohparkkulisse zu genießen. Für musikalische Unterhaltung sorgten am Samstag "Joschi, der singende Heubergtiger", und am Sonntag das Kreisverbands-Senioren-Orchester aus Sigmaringen. Jetzt hoffen alle Schwenninger auf angenehmes Wetter bis zum 3. Oktober, damit die Erfolgsgeschichte ihrer bürgerschaftlichen Gemeinschaftsidee viele Besucher erreicht.