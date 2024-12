Streuobstwiesen in Lautlingen: Mit der Baumschere wider die Verwahrlosung

Streuobstwiesen in Lautlingen

Streuobstbäume sollten regelmäßig geschnitten und gepflegt werden; in den Beständen auf der Lautlinger Gemarkung geschieht das nach Einschätzung von Ortsvorsteher Eckhard Hofele und Helmut Müller viel zu selten. Deshalb haben die beiden schon vor über zwei Jahren beschlossen, etwas gegen die Verwahrlosung und den Verfall der ökologisch wertvollen Flächen zu tun. In Absprache mit dem damaligen Ortsvorsteher Heiko Peter Melle und mit der finanziellen Unterstützung privater Gönner wurden einige sehr alte Bäume in Klettertechnik fachmännisch geschnitten.