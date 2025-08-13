Streuobst in Calw: Unterstützung mit nur einem Klick

Die ersten Äpfel und Birnen an den Obstbäumen in der Region werden reif und können in den nächsten Wochen geerntet werden. Da vor allem ältere Baumbesitzer oftmals nicht mehr in der Lage sind, die Früchte zu ernten oder nicht das gesamte anfallende Obst für sich selbst benötigen, wirbt Elfriede Mösle-Reisch, Biodiversitäts-Beraterin beim Landratsamt Calw, für die Nutzung der Streuobstbörse, die unter www.calwer.streuobstwiesen-boerse.de aufgerufen werden kann.

Kostenlos Angebot einstellen

Viele Interessierte freuen sich, wenn sie Obst zum Verzehr oder zur Herstellung von Saft ernten oder aufsammeln können. Alle Obstbaumbesitzer, die ihre Bäume nicht abernten oder pflegen können, dürfen bei der Streuobstwiesenbörse kostenlos ein Angebot einstellen oder bei Inseraten mit Interessierten den Kontakt aufnehmen. Neben der Vermittlung von Obst bietet die Streuobstwiesenbörse insbesondere die Möglichkeit, Obstwiesen zur Nutzung, zur Pacht oder zum Verkauf anzubieten.

Anbieter und Interessierte zusammenbringen

Die Streuobstwiesenbörse will Anbieter von und Interessierte an Obst und Obstbaumgrundstücken zusammenführen. Diese ist offen für viele andere Angebote rund um das Thema Streuobstwiese wie Obstbaumschnitt, Veredelung oder Wiesenpflege. Ziel der Streuobstwiesenbörse ist es, dass möglichst viele Anbieter und Interessenten im Landkreis Calw zueinander finden. Ein weiterer positiver Effekt wäre es, wenn zudem nicht mehr gepflegte Obstwiesen neue Bewirtschafter bekommen.

Zusätzliches Portal zur Verwertung

In dem zusätzlichen Portal www.streuobst-verwertung.de können sich darüber hinaus Mostereien, Obstannahmestellen, Brennereien, Verleiher von Hilfsmitteln zur Streuobstwiesenbewirtschaftung und Anbieter von Streuobstprodukten kostenlos eintragen. Hier sind Einträge gewerblicher Art zugelassen. Interessierte finden somit – zusätzlich zu den oben beschriebenen Informationen rund um das Thema Streuobstwiesen – die komplette Palette der aus Streuobst gewonnenen Produkte beziehungsweise die bestehenden Möglichkeiten der Streuobstverwertung. Diese Informationen sind übersichtlich in einer interaktiven Karte eingearbeitet.

Wichtiges Anliegen des Landratsamts

Alle Verarbeitenden und Vermarktenden von Streuobst-Produkten können ihre Dienstleistung unter www.streuobst-verwertung.de kostenlos eintragen. Jeder, der durch den Kauf von Streuobstprodukten die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen unterstützen möchte, kann sich hier mit einem Klick über das Angebot informieren. Der Erhalt der für den Landkreis Calw typischen Streuobstwiesen ist dem Landratsamt Calw ein wichtiges Anliegen, betont dieses in seiner Pressemitteilung.