Streuner in Efringen-Kirchen: Wildlebende Hauskatzen sorgen für übervolles Tierheim

Die Katzenschutzverordnung soll in Efringen-Kirchen wie anderswo große Populationen eindämmen. Der Gemeinderat tat sich schwer damit.
Der Gemeinderat Efringen-Kirchen tut sich schwer mit der Katzenschutzverordnung. Was andere Orte längst erlassen haben, hinterfragten und diskutierten die Räte in der jüngsten Sitzung erneut. Zuvor war der Beschluss vertagt und die Verwaltung darum gebeten worden, gewisse Punkte nochmals zu überarbeiten. Mit der Vorlage am Montagabend sollten die aufgeworfenen Fragen sowie die Notwendigkeit einer Katzenschutzverordnung (KSV) nochmals dargelegt werden. Diese Verordnung soll präventiven Tierschutz leisten und das Leid bei freilebenden Katzen mildern.