Streu-Pflichten für Nagolder Anwohner: Wer schlampt, dem drohen heftige Geldstrafen

1 Wo und mit was sollten Anwohner im Winter streuen? Foto: M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com/Miriam Doerr

Hunderte Glätteunfälle legten am Mittwochmorgen den Verkehr lahm. Extreme Rutschgefahr bestand aber auch auf Gehwegen. Und da ist oft nicht die Stadt oder Kommune, sondern der Anwohner in der Pflicht. Wer da schlampt, dem drohen in Nagold deutliche Geldstrafen.









Dass sich die Stadt und der Landkreis um den Winterdienst auf den großen Straßen in und um Nagold kümmern, dürfte ja bekannt sein. Doch was ist mit den Wegen und Gehwegen, die am Mittwochmorgen flächendeckend zu Rutschbahnen wurden? Wer ist da für das Räumen und Streuen verantwortlich? Mit was darf überhaupt gestreut werden. Und was droht, wenn man seine Räum- und Streupflicht verletzt oder verbotenes Streugut benutzt? Wir haben bei der Stadt Nagold nachgefragt.