Stress zwischen den Feiertagen: Balinger Notaufnahme zum Jahreswechsel stark belastet

1 In der Notaufnahme Balingen werden sowohl alle Unfälle als auch sämtliche Notfälle, die den Magen-Darm-Trakt oder den Bauchraum betreffen behandelt Foto: Gern

Vor allem wegen der geschlossenen Hausarztpraxen war in der Notaufnahme des Zollernalb-Klinikums in Balingen über die Feiertage deutlich mehr los.









Link kopiert



An der Herdplatte verbrannt, beim Gemüseschnibbeln in die Hand geschnitten oder zum gemeinsamen Anstoßen den Sektkorken ins Auge bekommen: Nicht immer verlaufen die Feiertage wie geplant. Weil die meisten Hausarztpraxen zwischen den Jahren geschlossen sind, führt der Weg an diesen Tagen in die Notaufnahme des Zollernalb- Klinikums und damit nach Balingen.