5 Die "Spaziergänger" sammeln sich am Rathaus. Quelle: Unbekannt

Da forderte das miese Winterwetter wohl seinen Tribut: An diesem Montagabend kamen nur maximal rund 500 Teilnehmer zum "Corona-Spaziergang" nach Nagold. In den Vorwochen waren es teils noch weit über 1000 Demonstranten, die sich zu den Corona-Protesten in der Innenstadt versammelten.















Nagold - Auch war der deutlich verkleinerte Demonstrationszug – wohl ebenfalls wegen des schlechten Wetters – zudem nur deutlich kürzer in der Innenstadt unterwegs. Nach einem Start wie üblich vor dem Nagolder Rathaus in Richtung des Vorstadtplatzes, ging es in Richtung Bahnhofstraße und im großen Bogen um die Innenstadt herum, über die Burgstraße wieder zurück zur Marktstraße, am OHG vorbei in Richtung Nagold, dann am östlichen Nagoldufer bereits zum Kleb zur Abschlussveranstaltung – was insgesamt einen um eine gute halbe Stunde verkürzten Demonstrationsverlauf zeitigte. Allerdings: Ein Teil des Demonstrationszugs zweigte diesmal vom Hauptkorso ab, suchte sich einen eigenen Weg von der Burgstraße über die Turmstraße, dann ebenfalls zurück zur Marktstraße und weiter in Richtung Kleb.

Strengere Kontrollen der Maskenpflicht

Polizei und Ordnungskräfte in Nagold waren wieder durch Kollegen der Schutzpolizeidirektion Pforzheim verstärkt worden, auch wurde im Demonstrationsverlauf schnell deutlich, dass diesmal noch einmal deutlich nachhaltiger die amtlich angeordnete Maskenpflicht für die nicht angemeldete Versammlung, beziehungsweise den "Auflauf", auch durchgesetzt werden würde. In Vierer-Teams mit je einem Mitarbeiter vom städtischen Vollzugsdienst und drei Beamten aus dem Polizei-Stab wurden Maskenverweigerer aufgefordert, Masken aufzusetzen oder die Versammlung zu verlassen. Deutlich vehementer wurde auch verfolgt, ob aufgesetzte Masken auch wirklich dauerhaft im Versammlungsverlauf aufgesetzt blieben. Und wo sich Maskenverweigerer hartnäckig renitent zeigten, wurden mit großem Nachdruck Personalien festgestellt, Bußgeldverfahren eingeleitet und auch Platzverweise ausgesprochen – und durchgesetzt.

Zum Start des Demonstrationszuges hatte Nagolds Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus auch wieder mehrfach per Megaphon-Ansprache auf die offiziell angeordnete Maskenpflicht in Nagold hingewiesen und auch die nachdrückliche Durchsetzung der Maskenpflicht angekündigt. Zwar gab es daran im Anschluss auch wieder einige "verbale Scharmützel" mit Demonstrationsteilnehmern über die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der angeordneten Maskenpflicht, aber Ordnungsamtsleiter Gräschus lies sich davon nicht beeindrucken.

Keine angemeldete Demo

Nach wie vor sind die Montags-Spaziergänge in Nagold nicht ordentlich als Demonstration angemeldet, obwohl der Organisationsgrad auch durch die Kontinuität der Spaziergänge offensichtlich ist. Insofern sind diese Demonstrationen in Nagold nur geduldet – womit die Stadt Nagold die Verantwortung für die Sicherheit dieser Demonstrationen trägt, wozu auch eine Reduzierung des offensichtlichen Infektionspotenzials von hunderten, oft eng beieinander laufenden Menschen zählt – was unter anderem die Durchsetzung der Maskenpflicht bedingt.

Eine Gegendemo – wie es sie bisher einmalig vor zwei Wochen in Nagold gab – fand wie auch schon in der Vorwoche auch diesmal nicht statt.