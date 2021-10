1 Johanna Rahner hielt die fünfte Kanzelrede in der Kirche St. Cyriak. Foto: Rahner

Kirchliche Strukturen seien im 19. Jahrhundert verhaftet, kritisiert Johanna Rahner. Die Theologin hielt die fünfte Kanzelrede in St. Cyriak















Link kopiert

Furtwangen - Wenig Hoffnung für die Zukunft der Kirche machte die Theologin Johanna Rahner bei der 5. Kanzelrede in St. Cyriak. Zumindest dann, wenn Reformen weiter auf die lange Bank geschoben würden: "Auch die Dinosaurier dachten, sie hätten noch Zeit", mahnte Rahner.

Glaube individuelle Angelegenheit

Kirchliche Strukturen müssten sich daran messen lassen, ob sie dem selbstbestimmten Individuum den Weg zu Gott ermöglichten oder gar "das Antlitz Gottes verdunkeln". In der Postmoderne sei der Glaube eine individuelle Angelegenheit und auch bei Glaubenden "der Zweifel immer im Gepäck". Unaufgebbar sei der Kern des christlichen Glaubens: die Botschaft von der Menschwerdung Gottes und der Glauben an die bleibende Präsenz Gottes in der Welt.

Frohe Botschaft übersetzen

Die Kirche gebe Raum für das kulturelle Gedächtnis, mit dem religiöse Traditionen weitergegeben würden. Jedoch sei die katholische Kirche in den Strukturen des 19. Jahrhunderts verhaftet geblieben. "Die frohe Botschaft muss für neue Generationen neu übersetzt werden", ist sich Rahner sicher. Die Kirche müsse die Suchenden im Blick haben und nicht die "Bescheid Wissenden".

Verbeulte Kirche bevorzugt

Suchende im Blick haben

In ihrer Forderung, dass die Kirche aus der Enge der Gotteshäuser hinaus an die Peripherie der Gesellschaft gehen müsse, sieht sich die Theologin durch Papst Franziskus bestärkt, den sie mit den Worten zitierte: "Mir ist eine verbeulte Kirche auf der Straße lieber…als eine, die krank geworden ist an ihrer Selbstsicherheit". Die Kanzelrede von Johanna Rahner kann in voller Länge auf dem You-Tube Kanal der Seelsorgeeinheit kath-Bregtal gehört werden.