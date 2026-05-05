Streitthemen: Köln will Spielplätze nun doch Spielplatz nennen

Kehrtwende im Schilderstreit: Köln verzichtet auf die umstrittene Umbenennung von Spielplätzen zu «Spiel- und Aktionsflächen». Die Pläne hatten einst Debatten und Spott provoziert.
Köln - Im vergangenen Jahr sorgte die mögliche Abschaffung des Wortes "Spielplatz" auf Spielplatz-Schildern in Köln für Debatten und Kopfschütteln - nun gibt es eine Rolle rückwärts. Die heftig diskutierte Umbenennung der Anlagen zu "Spiel- und Aktionsflächen" ist vom Tisch. Das geht aus einer städtischen Mitteilung hervor.