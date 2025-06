Streitthema in Horb: Die Reha ist für ältere Menschen ein Segen

Streitthema in Horb

1 Das ehemalige Krankenhaus in Horb ist Standort der Geriatrischen Reha, deren Zukunft unklar ist. Foto: Lück Der einstige Waldachtaler Arzt Gerhard Friedrich nimmt Stellung zur mögliche Schließung der Geriatrischen Reha und zur „Initiative Konrad Faßnacht“.







Link kopiert



Worum geht es hier eigentlich? Rehabilitation heißt Wiedereingliederung von älteren Menschen in das tägliche Leben. Können Sie sich vorstellen, wie Ältere unter dem körperlichen Abbau und ihren Gebrechen leiden? Wie peinlich es für viele ist, dauernd fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen? Beim Aufräumen in der Wohnung, beim Anziehen, beim Einkaufen...