Die Nahwärme-Debatte in Horb geht weiter. In Ahldorf, Bildechingen und Talheim ist kaum Interesse da. In Rexingen gibt es viel Unmut. Der BiM-Stadtrat Thomas Bauer hat nun nachgerechnet. Er sagt: „Die Berechnungen zeigen, dass die Stadt ihr Angebot schlecht verkauft hat."









Kurz vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung am Dienstagabend über die Nahwärme-Problematik in Horb bringt BiM-Stadtrat Thomas Bauer neue Zahlen auf den Tisch. Bauer: „Ich habe fünf Stunden lang intensiv recherchiert. Ich habe alle Daten zusammengetragen und bin davon ausgegangen, dass der Eigentümer seinen Fernwärmeanschluss – also den Baukosten-Zuschuss bzw. den Anschlusspreis mit vier Prozent finanziert.“ Dies sei ein gängiger Zinssatz für Sanierungskredite mit zehnjähriger Laufzeit. Teilweise würden Banken sogar schon fünf bis sechs Prozent nehmen, so die Recherche des selbstständigen Qualitätsmanagers.